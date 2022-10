Musica: a Vercelli nasce Fondazione dedicata a Viotti

(ANSA) - VERCELLI, 24 OTT - La ricerca e la divulgazione della figura di Giovanni Battista Viotti, il più grande violinista e compositore piemontese di ogni epoca, ha spinto tre enti ad unirsi per creare la Fondazione Viotti, presentata oggi in municipio a Vercelli alla presenza dell'assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio. Gli enti costitutori sono Comune di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Camerata Ducale. Tra gli scopi della Fondazione, la pubblicazione della prima edizione moderna, analizzata e commentata di tutte le opere di Viotti, la ricerca di partner internazionali, in modo da dare ampio respiro a tutte le attività legate all'autore fontanettese, e arrivare pronti all''anno viottiano', il 2024, in cui cade il 200/o anniversario dalla morte di Viotti.

La Fondazione è presieduta da Guido Rimonda, massimo studioso di Viotti; è stata presentata dal sindaco Andrea Corsaro, dal presidente di Fondazione Crv Aldo Casalini, e dal direttore artistico della Ducale, Cristina Canziani. "Viotti è orgoglio di tutto il Piemonte - ha detto Poggio -. Il lavoro fatto finora servirà per far diventare sempre più immortale questa figura. La Fondazione andrà ad arricchire il valore degli istituti culturali italiani". (ANSA).