Museo del Cinema, il 31 ottobre Dario Argento - The Exhibit

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Dario Argento si racconta in prima persona, ripercorrendo la sua carriera, dai successi degli esordi, fino alle produzioni di oggi: film e paure, passioni e trucchi, aneddoti e personaggi della storia del cinema, in un appassionante viaggio dentro le paurose vertigini degli incubi sul grande schermo. Il documentario Dario Argento - The Exhibit (52'), con la regia di Andrea Dezzi, andrà in onda il 31 ottobre alle 21 al Museo Nazionale del Cinema, dove è in corso la mostra dedicata al maestro del cinema, regista, sceneggiatore e produttore Alla proiezione del documentario, coproduzione ITsART, Solares e Museo Nazionale del Cinema, sarà presente Dario Argento. Con lui il regista Andrea Dezzi e i curatori della mostra Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo Chi non potrà essere al Museo Nazionale del Cinema, potrà collegarsi a questo link https://bit.ly/3DgKTMr e vedere il documentario su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana, dove resterà a disposizione per gli utenti. La proiezione del documentario rientra all'interno del programma speciale di Halloween al Museo Nazionale del Cinema che prevede l'apertura straordinaria fino alle 23, visite guidate alla mostra, attività per il pubblico e la visione della ghost story in VR The Heaven - A 360 VR Horror Experience. (ANSA).