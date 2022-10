Mottarone: periti informatici, non c'era allarme forchettoni

(ANSA) - VERBANIA, 24 OTT - La funivia del Mottarone non aveva un sistema di allarme in caso di inserimento dei forchettoni, ossia le ganasce per disattivare il freno di emergenza. Lo hanno ribadito i periti informatici durante l'esame per approfondimenti e precisazioni relativi agli esiti del loro lavoro, nel corso dell'incidente probatorio disposto per accertare le cause della tragedia del Mottarone in cui, il 23 maggio dell'anno scorso, sono morte 14 persone.

Nel pomeriggio, dopo la conclusione dell'esposizione dei periti del collegio delle cause, nell'aula Ravasio al Tecnoparco di Verbania, sono cominciate le domande agli ingegneri informatici, guidati da Paolo Reale, docente all'Università Uninettuno di Roma.

In particolare uno dei legali delle parti offese, tramite il giudice, ha chiesto se l'inserimento dei forchettoni avesse fatto scattare un allarme e se lo stesso inserimento sia stato o meno registrato dalla scatola nera. La risposta è stata che il "sistema era meccanico" e che non era tracciabile dal cosiddetto registratore di eventi, elemento già messo nero su bianco nella loro relazione.

Il Procuratore della Repubblica Olimpia Bossi e il pm Laura Correra, titolari dell'inchiesta in cui gli indagati sono 14, si sono riservate di porre domande all'esito del controesame delle difese atteso per il prossimo 18 novembre, data della prossima udienza. Il gip Annalisa Paolmba ha cancellato l'udienza precedente per consentire ai legali degli indagati di esaminare una serie di documenti citati nelle perizie e depositati in questi giorni. (ANSA).