Mille nei cantieri Tav, accordo per formazione e selezione

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Formazione e assistenza nella selezione dei lavoratori che saranno impegnati nei cantieri della Tav Torino-Lione, prossima ad entrare nella fase più importante dell'opera. Sono i capisaldi dell'accordo siglato da Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro con Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin), il promotore pubblico che realizza la tratta transnazionale della nuova ferrovia ad alta velocità.

L'intesa è stata illustrata oggi, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, dall'assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino, dal direttore generale di Telt, Mario Virano, e da Federica Deyme, direttrice dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

L'intesa prevede che all'inizio del 2023 siano avviati due tavoli specifici con le parti sociali e gli enti di formazione, che definiranno i protocolli attuativi e le scuole e gli enti nei quali sarà attivato il programma. Percorsi che integrano e non sostituiscono - è stato precisato - la formazione obbligatoria per l'accesso ai cantieri, prevista dai contratti nazionali di riferimento e già inquadrata in percorsi mirati.

Secondo le stime, per i cantieri della Torino-Lione dal 2023 a fine lavori (prevista nel 2032 con l'entrata in servizio della linea) saranno necessari circa mille lavoratori: il 60% manodopera impiegata nello scavo meccanizzato e nella logistica interna, un altro 20% la logistica esterna, un altro 20% sono quadri, impiegati e personale tecnico. (ANSA).