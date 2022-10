Maxi murale a Chiusano, una balena che cerca la pace

(ANSA) - ASTI, 24 OTT - Verrà inaugurato domenica 30 ottobre a Chiusano (Asti) il maxi murale opera dell'artista astigiano Matteo Michele Bisaccia. Sul lungo muro di cemento (30 metri per 4) del centro sportivo polivalente raffigura una balena, come quando, nel 2003, dall'argilla grigia della cava Cellino saltò fuori casualmente il grande cetaceo del Mare Padano che i chiusanesi chiamarono Marcellina. La balena opera di Bisaccia, unita la tecnica antica della pittura a calce a quella contemporanea delle bombolette di vernice, non va a caccia di cibo: il suo dorso si fa ponte da attraversare per chi fugge da vite di stenti per cercare la pace. "Tutti i miei murales delle occupazioni ad Asti, dall'ex Mutua alla casa di via Fortino, sono stati cancellati. Ma adesso, qui, torno ad averne finalmente uno", spiega l'artista astigiano. Saranno presenti all'inaugurazione anche i sindaci degli altri quattro Comuni coinvolti dal progetto Sai, di cui Chiusano è capofila (Castellero, Cortandone, Monale e Settime). Tutti, entro la fine di novembre, avranno un murale dove la paleontologia convive con la multiculturalità. (ANSA).