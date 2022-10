Alla Reggia di Venaria i paesaggi di John Constable

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - La Reggia di Venaria propone - per la prima volta in Italia - una mostra monografica dedicata al celebre artista inglese John Constable (1776-1837), massimo esponente della pittura romantica inglese insieme a Joseph M.

William Turner. L'esposizione ripercorre cronologicamente tutta la vicenda artistica del celebre pittore attraverso le opere della Tate ed è organizzata in collaborazione con questa prestigiosa istituzione, nell'ambito dell'accordo quadro siglato con la Fondazione Torino Musei - Gam Galleria d'Arte Moderna di Torino. Con questa mostra la Reggia di Venaria prosegue l'indagine avviata nel 2021 sul tema del paesaggio Il percorso espositivo è costituito da oltre cinquanta opere, che vanno dagli schizzi e dai dipinti di piccole dimensioni realizzati en plein air, in modo precocemente impressionista, per arrivare ai più importanti e vasti paesaggi romantici, quali la celebre veduta di Stratford Mill, raffiguranti luoghi nelle immediate vicinanze del villaggio natio dell'artista, Dedham Vale, nella contea del Suffolk. In mostra troviamo anche opere di artisti coevi di Constable, in alcuni "casi concorrenti", come Turner, John Linnell, Benjamin West e altri, il cui lavoro s'intreccia e confronta con quello di Constable.

La Tate possiede la più importante collezione del mondo di opere di Constable. La mostra abbraccia l'intero arco cronologico della sua produzione e comprende paesaggi, disegni, acquerelli, incisioni e ritratti. Dopo questa tappa alla Reggia di Venaria, le opere torneranno nel Regno Unito alla Tate e per lungo tempo non saranno più visibili fuori dall'Inghilterra.

