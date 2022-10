Al Museo della Ceramica di Mondovì Tristano di Robilant

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Dal 7 novembre al 8 gennaio 2023 si terrà al Museo della Ceramica di Mondovì (Cuneo) Galassie peculiari, mostra personale di Tristano di Robilant (Londra, 1964) a cura di Jean Blanchaert, con il coordinamento di Irina Eschenazi , che espone una trentina di opere in vetro e in ceramica , di cui almeno la metà create espressamente per la mostra, a cui si aggiungono ben otto poesie scritte dall'artista e scelte per questo contesto.

Dopo aver lavorato con materiali diversi - da l bronzo al l'alluminio al la ceramica - nel 2005 Tristano di Robilant inizia a concentrarsi sulla produzione di opere in vetro, collaborando in modo continuativo col maestro vetraio Andrea Zilio, alla fornace Anfora di Murano. Le sue sculture in vetro trasparente mettono in equilibrio forme geometriche, luce e colore. In tutte le sue creazioni si ritrovano forme primitive non antropomorfe che conferiscono linearità, semplicità e arcaicità alla materia lavorata: forme irregolari e apparentemente casuali , sorprendenti e affascinanti , sono spesso ab binate a titoli enigmatici che l'artista, poeta, prende in prestito da un vasto archivio di influenze letterarie, filosofiche e storiche (ANSA).