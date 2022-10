La Madernassa, l'autunno parte sull'onda di due nuovi premi

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Ristorante & Resort di charme stellato 'La Madernassa', a Guarene (Cuneo) ha inaugurato il menu autunnale ispirato al Tartufo Bianco D'Alba sull'onda di due importanti riconoscimenti: il premio speciale 'Food and Travel chef dell' anno', conferito all'executive chef Giuseppe D'Errico, e il premio 'Milano Wine Week Awards carta vini Italia' a Giuseppe Palazzo, direttore di sala. Il Food and Travel chef dell'anno" premia "la tenacia, lo spirito di ricerca e la volontà di utilizzare solo materie prime prodotte nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura". " Due riconoscimenti che sono motivo di "grande l'orgoglio per l'impegno e la passione che contraddistinguono in ogni momento chi oggi è alla guida della cucina e della sala de La Madernassa, per la loro energia che sa unire e conquistare", sottolinea Ivan Delpiano, ceo e co-fondatore del resort.

A La Madernassa 'Oro bianco' è il "percorso che rende omaggio al Tartufo Bianco D'Alba, dove il menu è studiato per esaltarlo al meglio in tutte le sue declinazioni, insieme a tutti gli altri elementi di stagione. Sono cinque portate dove si potrà scegliere di lamellare il pregiato tubero; 'Nutrirsi d'arte' è il menù che racchiude alcuni dei piatti ispirati ad opere d'arte particolarmente care allo chef; 'Menu a mano libera' è rivolto "a chi vuole abbandonarsi in un percorso a sorpresa, dove il viaggio culinario si fonda sempre su materia prima, tecnica, ricerca ed emozioni da trasmettere".

Con Giuseppe D'Errico nella cucina de La Madernassa c'è anche il fratello Francesco, chef de cuisine. (ANSA).