Edilizia: Elena Lovera nominata presidente di Formedil

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Elena Lovera è stata nominata presidente nazionale di Formedil, ente unico bilaterale di formazione e sicurezza nell'edilizia. Saluzzese, 44 anni, è vice presidente di Costrade srl, azienda operante nel settore dei lavori pubblici edili stradali; in passato ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Ance di Cuneo ed attualmente è in carica come vicepresidente di Confindustria Cuneo, Ance Piemonte ed è presidente della Scuola Edile Cuneo. È la prima volta che un imprenditore cuneese assume una carica nazionale in campo edile, fanno notare Confindustria e Ance.

"Raccolgo con entusiasmo questa sfida, perché credo nella formazione come strumento per realizzare una sempre più diffusa cultura della sicurezza. Ringrazio ANCE e Confindustria Cuneo ed Ance Piemonte che hanno caldeggiato la mia nomina a questo incarico nazionale", commenta Elena Lovera.

Il Formedil, che ha sede a Roma, come scopo la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni. È un ente paritetico, a cui fa capo una rete di 121 enti territoriali. (ANSA).