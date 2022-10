Parte a Bardonecchia Scena 2013, musica teatro e libri

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Parte la Stagione Invernale Scena 1312, festival culturale e artistico di Bardonecchia che, dal 2018, ospita artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane: 1312 è l'altitudine della città che continua ad imporsi anche sul piano artistico con oltre 30 spettacoli da ottobre 2022 a maggio 2023.

Gli spettacoli musicali sono curati da Estemporanea - Arte, Musica, Teatro, organizzazione torinese che negli anni si è imposta nel panorama musicale per qualità, competenza e cura nella realizzazione dei cartelloni. Estemporanea, attraverso la Direzione Artistica di Lucia Margherita Marino, cura il Festival Contaminazioni e i corsi di perfezionamento musicale nella Valle Ellero con docenti provenienti dalle più importanti realtà sinfoniche italiane, collabora con lo Zephyr Music Festival di San Francisco e, nella Stagione Invernale, con l'Unione Musicale, l'Orchestra Filarmonica di Torino e l'Accademia dei Folli per i progetti Metro Music e RE.B.U.S. oltre alla normale produzione di spettacoli.

Gli spettacoli iniziano sabato 29 ottobre con Gran Passato: storie, canzoni e qualcos'altro (I Moderni, finalisti X-Factor) per poi passare domenica 30 ottobre a In Vino Musica con l'attrice Alessia Donadio e la pianista Anna Barbero in un elogio al vino in poesia e musica. Il 31 ottobre salirà sul palco Gianluca Di Matteo, burattinaio "di professione e passione" con Le Guarattelle di Pulcinella. Novità di quest'anno è la sezione Scena1312 Books, incontri letterari con autori del panorama nazionale accompagnati da musicisti. (ANSA).