Anpi inaugura le panchine per la pace a Torino

TORINO, 22 OTT - L'Anpi ha inaugurato questa mattina a Torino le "Panchine per la pace", realizzate nei giardini di corso Belgio angolo lungo Po Antonelli. Un'iniziativa promossa con la collaborazione della Circoscrizione 7 e del Comune.

"Nessuno può permettersi di cancellare la memoria", ha spiegato Mariangela Nasi Marengo, della sezione Anpi 'Gattini', in riferimento all'atto vandalico commesso nei giorni scorsi ai danni di una delle panchine appena ultimate. "Un gesto - ha detto il consigliere regionale del Pd, Daniele Valle - che purtroppo non stupisce. Queste panchine parleranno di pace a tanta gente e saranno un piccolo seme di sensibilizzazione e riflessione su un tema di grande attualità".

Le quattro panchine sono state realizzate dall'artista Susanna Viale, presente alla cerimonia con l'assessore Gianna Pentenero del Comune di Torino, l'ex sindaco Valentino Castellani e il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. "Con le dovute proporzioni - ha aggiunto il presidente Anpi provinciale, Nino Boeti - possiamo dire che queste panchine sono come le pietre d'inciampo perché ricorderanno a chi si siederà qui il nostro impegno per la pace, per la solidarietà e per la memoria".

