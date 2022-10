Victoria's Secret apre store a Torino, più di 30 assunzioni

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Victoria's Secret sbarca nel centro storico di Torino, con un grande store di oltre 1.000 metri quadrati in Galleria San Federico. Ci lavoreranno trenta persone. Il brand in Italia ha venti store: sette sono stati aperti in un solo mese, in Portogallo, Francia, Italia e Spagna, altri quindici sono attesi nei prossimi 24 mesi. "Abbiamo quasi colonizzato Torino, abbiamo più di 30 negozi con tutti i nostri marchi, se consideriamo la città allargata, la grande Torino, e quasi la metà in centro. E' sempre stata una delle città più importanti per noi in Italia, abbiamo investito svariati milioni e diamo lavoro a 150 persone", spiega Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail, franchising partner del brand Victoria's Secret per l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo.

"Un atto di coraggio aprire oggi? Abbiamo aperto i due più grandi negozi della nostra storia a dicembre 2020 quando era davvero difficile. Oggi in confronto è quasi una passeggiata, La nostra filosofia è di forte sviluppo, crediamo ancora moltissimo al mercato Italia, dove prevediamo più di 50 aperture con i nostri marchi il prossimo anno, oltre naturalmente a quello europeo. Ci stanno dando soddisfazioni notevoli", ha aggiunto Morandi. "Questa - afferma - è un'apertura importantissima, la quinta di Victoria's Secret con questo format in Italia. Sta diventando un business importante per il gruppo. Nello store di Torino abbiamo già fatto venti assunzioni delle trenta previste, si fa fatica a trovare persone, soprattutto figure specializzate come direttore di negozio e visual merchandiser. E' un problema generale: stiamo cercando 200 persone in Italia e 600 in Europa". Morandi sottolinea anche il prestigio della sede scelta per lo store torinese, il contesto architettonico e storico: "lo avevo puntato da dieci anni, è tra i più belli al mondo del brand. I nostri architetti e ingegneri ci hanno lavorato per un anno e mezzo". (ANSA).