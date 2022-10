Turismo Torino, immagini Instagram per scoprire le periferie

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Raccontare il centro storico, ma anche i quartieri più periferici di Torino attraverso le immagini scattate da Instagramers Torino, una delle più autorevoli community di Instagramers nazionali. È questo l'obiettivo della collaborazione nata tra l'Atl Turismo Torino e Provincia e Igers Torino* (profilo Instagram seguito da oltre 27.000 follower) per offrire spunti di visita ai turisti e ai cittadini, anche nei quartieri più periferici, custodi di chicche sorprendenti.

Ogni mese - da settembre a giugno 2023 - gli @igerstorino faranno un tour per scoprire luoghi, scorci e quartieri di Torino. Il risultato è la realizzazione di 10 caroselli su Instagram, che usciranno una volta al mese contemporaneamente sul profilo Ig di Turismo Torino e Provincia e Instagramers Torino peri raccontare con le immagini che cosa può fare il visitatore quando giunge per la prima volta a Torino e i quartieri della città con le varie e attrattive: Cit Turin/San Donato/Campidoglio; Aurora/Vanchiglia/Regio Parco; Santa Rita/Lingotto/Mirafiori; Borgo Po/San Salvario; Quadrilatero Romano/Porta Palazzo/Barriera di Milano/Borgo Dora; Parella e Borgo Vittoria.

"È un progetto nel quale crediamo molto in quanto i contenuti sono di qualità, rilevanti e coinvolgenti in linea con la tendenza del visual storytelling che ci permette, grazie alla community degli Igers, di raccontare storie attraverso le immagini, foto, video o animazioni, creando con l'utente/turista un legame emotivo. Stimiamo di raggiungere oltre 90.000 persone e di totalizzare 8.000 interazioni se si considera che il primo dei dieci caroselli pubblicato a settembre con le 8 attività da non perdere a Torino ha raggiunto oltre 13 mila persone e totalizzato 1105 interazioni" sottolinea Marcella Gaspardone, manager di Turismo Torino e Provincia. (ANSA).