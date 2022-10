Sul treno con 1 kg cocaina, arrestato tra Italia e Svizzera

(ANSA) - VERBANIA, 21 OTT - Viaggiava in treno sulla linea internazionale che collega Milano a Francoforte e in uno zainetto nascosto in mezzo ai vestiti nel suo bagaglio nascondeva tre panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di circa 1.100 grammi. Tra Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e il confine con la Svizzera, gli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Verbania lo hanno notato e, insospettiti per il suo atteggiamento, gli hanno domandato il motivo del viaggio.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 16 ottobre: l'uomo, di origine dominicana e di circa trent'anni, ha cominciato a manifestare nervosismo e mostrare incertezze nelle risposte fornite ai militari, così i finanzieri hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Hanno così scoperto la droga trasportata dal corriere.

L'uomo, diretto in Svizzera, è stato fatto scendere dal treno e condotto alla caserma di Domodossola, dove la sostanza è stata analizzata: accertato che si trattava di cocaina purissima, il corriere è stato arrestato e portato nel carcere di Verbania.

I finanzieri ipotizzano che la droga, una volta tagliata, avrebbe potuto fruttare tra i 75mila e i centomila euro. (ANSA).