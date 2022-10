Sanità: Torino, nuovo pronto soccorso al San Giovanni Bosco

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Da oggi l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino ha un nuovo pronto soccorso. Il nuovo ampliamento, inaugurato oggi, permette una riorganizzazione degli spazi dell'originario pronto soccorso per una migliore fruibilità dei servizi, come, la creazione di aree di trattamento pazienti, nuovi ambulatori per le valutazione degli specialisti, la restituzione alla Radiologia di locali utilizzati finora per l'emergenza Covid e il dell'ambulatorio di ortopedia.

"Questo - sottolinea il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco - è un ospedale fondamentale nella nostra azienda e per il territorio. Abbiamo investito in un'ottica di programmazione e in questi ultimi anni sono stati fatti qui interventi sostanziali. Stiamo per completare altri interventi e aprire altri cantieri a supporto di ampliamenti di terapia intensiva, che renderanno ancora più forte questo ospedale".

Soddisfatti il direttore sanitario Michele Morandi e quello del Mecau 2, Franco Aprà, che sottolineano come "l'intervento sul pronto soccorso avrà un effetto domino positivo su tutto l'ospedale". "Avere locali rinnovati dà dignità al lavoro del personale e risposte ai cittadini", conclude l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi che, a proposito di chi lavora con l'emergenza, ricorda: "Abbiamo presentato una proposta di legge per alzare a 100 euro il tetto per le prestazioni aggiuntive a urgentisti e 118isti e mi auguro che entro fine anno si arrivi all'approvazione". (ANSA).