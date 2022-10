Guardia finanza Asti sequestra 3mila prodotti non in regola

(ANSA) - ASTI, 21 OTT - La guardia di finanza di Asti ha sequestrato oltre 3mila prodotti nell'Astigiano, tra bigiotteria, accessori moda e abbigliamento, risultati non in regola con gli standard di sicurezza e di tracciabilità.

L'attività ha coinvolto sei esercizi commerciali della provincia, risultati gestiti cinque da cittadini cinesi e uno da un cittadino italiano, in particolare in Asti, Nizza Monferrato, Canelli e Montegrosso d'Asti. Al termine delle operazioni, i finanzieri del gruppo della guardia di finanza di Asti e delle Tenenze di Canelli e Nizza Monferrato hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce priva dei requisiti di legge e hanno segnalato i titolari delle attività commerciali alla Camera di Commercio competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa di oltre 1.000 euro per ciascun operatore verbalizzato. (ANSA).