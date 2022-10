Energia: Torino, arriva un nuovo Spazio Enel al Lingotto

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Al Lingotto, nella galleria del centro commerciale, arriva il nuovo Spazio Enel di Torino.

Inaugurati questa mattina, gli uffici puntano a diventare un punto di riferimento per la città, offrendo sia assistenza per le forniture di elettricità e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I locali saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.

"Con l'apertura di questo innovativo Spazio Enel - sottolinea Francesco Cecchetti, responsabile Macro Area Nord Ovest Mercato Italia, Enel Energia - si chiude una pagina storica della storia dell'azienda per aprire un nuovo punto di dialogo con cittadini e imprese, nell'ambito di un percorso costante di radicamento in un'area importante come il comune di Torino. Immaginiamo uno spazio come questo a 360 gradi, sicuramente è luce e gas ma soprattutto nella logica di dare un servizio integrato in ottica di transizione energetica".

"Soprattutto nel momento che stiamo attraversando - aggiunge l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - una sede rinnovata in cui offrire un servizio ulteriormente efficiente, sia in termini di assistenza che di opportunità, ben si coniuga con il programma di questa amministrazione di essere concretamente vicina alle esigenze del cittadino e delle imprese". (ANSA).