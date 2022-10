Colle dell'Agnello, apertura prolungata a inizio novembre

(ANSA) - PONTECHIANALE, 21 OTT - Il valico del Colle dell'Agnello, con un'altitudine di oltre 2.700 metri, in valle Varaita, nel Cuneese, chiuderà al transito dopo i primi giorni di novembre, quindi due settimane dopo rispetto alla data solitamente indicata per la chiusura, quella di martedì 18 ottobre, giorno successivo alla fiera di San Luca di Guillestre.

Salvo precipitazioni rilevanti, si potrà utilizzare fino al giorno di Ognissanti e in quello della commemorazione dei defunti, per poi chiudere la mattina successiva.

Il colle, situato 10 chilometri oltre il borgo di Chianale, è il terzo valico automobilistico più alto d'Europa, il secondo in Italia dopo lo Stelvio. Il provvedimento è arrivato grazie a un accordo tra Provincia di Cuneo e il dipartimento del Queyras, e alla partecipazione dei Comuni di Terres Monviso. (ANSA).