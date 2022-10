Allegri: "Abbiamo chiuso in crescita, fiducia per la Champions"

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Abbiamo chiuso in crescendo, questo è un bel segnale e dobbiamo essere fiduciosi per martedì". Così Massimiliano Allegri dopo il netto 4-0 contro l'Empoli. "La partita in Portogallo sarà importante per due motivi - spiega l'allenatore della Juventus -: da una parte perché non siamo ancora fuori dalla Champions, ma dall'altra non siamo nemmeno dentro all'Europa League. Il Benfica è una squadra forte, ma possiamo ribaltare il risultato".

Tornando all'Empoli, i bianconeri hanno convinto sotto tutti i punti di vista: "Ci stiamo avvicinando a diventare una squadra e giochiamo le partite in modo diverso, è soltanto il secondo passo - aggiunge il tecnico -. Purtroppo paghiamo ancora le due sfide contro Salernitana e Monza: sono quei due risultati che al momento ci tengono distanti dalla testa della classifica".

Kean ha ritrovato il gol: "Ha offerto una bella prestazione, anche contro il Torino aveva fatto bene, ma senza riuscire a segnare - dice Allegri sull'attaccante - ed è importante avere tre punti che segnino a turno: con lui, Milik e Vlahovic, sono più sereno".

Paolo Zanetti si tiene la rabbia per la brutta sconfitta: "Per un'oretta abbiamo tenuto testa alla Juve, poi abbiamo preso due gol su palla inattiva e sono stati gli episodi che ci hanno tagliato le gambe - commenta l'allenatore dell'Empoli - ma il problema è che siamo usciti dal campo, questo non doveva accadere". (ANSA).