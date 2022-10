Vendemmia e Portici Divini, due settimane a tutto vino

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Anche quest'anno doppio appuntamento a Torino per gli appassionati di vino: tra il 22 ottobre e il 7 novembre vanno in scena 'Vendemmia a Torino-Grapes in town', ideata da Eventum e promossa dalla Regione Piemonte, e 'Portici Divini', creata da Fondazione Contrada onlus., realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e il patrocinio della città. Per due settimane si alterneranno degustazioni, visite guidate, wine experience, masterclass.

Tra i vari appuntamenti in agenda, da segnalare la degustazione dei vini premiati con i 'Tre bicchieri' dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, domenica 23 ottobre al Museo del Risorgimento.

Oltre 350 gli eventi in programma nell'ambito di 'Vendemmia a Torino', un centinaio quelli di 'Portici Divini. Novità di quest'anno l'apertura sotto i portici di via Po di un angolo dedicato ai vini del Torinese grazie alla collaborazione dell'Associazione commercianti e del comitato per la valorizzazione della 'Corte dei Minimi' (ANSA).