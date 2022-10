Torino Jazz Festival, Stefano Zenni nuovo direttore

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Stefano Zenni è il nuovo direttore artistico del Torino Jazz Festival. È stato nominato a seguito di una selezione tramite manifestazione di interesse pubblicata il 16 settembre scorso dalla Fondazione per la Cultura Torino che ha poi riunito una commissione di alto profilo (composta dal presidente Luca Bragalini, musicologo e docente di Storia del Jazz e da due commissari, Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo e Francesco Pennarola, direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino) per esaminare le candidature pervenute.

"Approfondimenti, analisi e confronti hanno fatto emergere il profilo di Stefano Zenni - spiega una nota - come il più adatto a ricoprire questo ruolo per la sua competenza artistica, le sue conoscenze del contesto jazzistico nazionale e internazionale unite a una profonda preparazione storica". Sessant'anni, musicologo, saggista, conduttore radiofonico, docente del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, Zenni è già stato direttore del Tjf dal 2013 al 2017.

