Torino e Moncalieri rinviano accensione riscaldamento

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Anche Torino rimanda l'accensione dei riscaldamenti. Ad annunciarlo, il sindaco Stefano Lo Russo.

"Si sono oggi concluse le istruttorie tecniche - spiega - e sto quindi per firmare un'ordinanza che posticipa l'accensione degli impianti di riscaldamento al 29 ottobre, stante anche la temperatura media di questi giorni. È una ordinanza che io firmo e che potrà, qualora il meteo dovesse peggiorare - precisa -, essere revocata in qualunque momento".

La stessa decisione ha preso il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: l'accensione dei termosifoni slitta dal 22 ottobre al 29 ottobre. Per gli uffici pubblici, invece, l'avvio è previsto il 2 novembre. Lo slittamento "consente di ridurre i consumi di energia, - spiega Montagna - producendo un risparmio in bolletta e un abbattimento delle emissioni che incidono sulla qualità dell'aria che respiriamo". (ANSA).