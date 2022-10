Sicurezza lavoro, più di mille in via Genova a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Più di mille lavoratori e lavoratrici partecipano al presidio in via Genova 116, a Torino, dove dieci mesi fa nel crollo di una gru morirono tre operai, per chiedere più sicurezza sul lavoro. Sul palco - dove intervengono i segretari generali di Cgil, Cisl e UIl, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese e i rappresentanti delle categorie territoriali - lo striscione con il casco giallo e la scritta 'Fermiamo la strage. Basta morti sul lavoro'.

La protesta è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil di Torino nell'ambito della settimana di mobilitazione nazionale con assemblee e volantinaggi. Nella Città Metropolitana sono state indette quattro ore di sciopero. (ANSA).