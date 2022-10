'Opera Viva, Pulsante' di Alessandro Bulgini

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Arriva all'ultimo appuntamento, martedì 25 ottobre, alle ore 18 in piazza Bottesini a Torino, il progetto Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto - ideato da Alessandro Bulgini e curato, per questa edizione dedicata all'arte islandese dall'artista Jòn Gnarr - con "Opera viva, Pulsante" (2022) dello stesso Bulgini.

Bulgini, ideatore e protagonista dell'opera/rassegna Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto utilizza a pieno le potenzialità dello strumento pubblicitario dell'affissione pubblica, trasformata, dall'artista stesso, in opera d'arte urbana su preesistente.

Sull'affissione a grandezza 6 metri per 3 si staglia l'immagine rosso fuoco con la scritta Pulsante, una scritta/immagine che sferza emotivamente e mostra senza ombra di dubbio il proprio potere evocativo. Una sola parola è in grado di raccontarci e interrogarci sulla vita, evoca il cuore che batte, la passione che ci anima, la paura di origine novecentesca della fine del mondo, l'amore, la malattia, la morte, la passione, la vita.

"Ultimamente alcuni minacciano, ancora e noiosamente, di premere 'il pulsante' definitivo. Per questo, e come risposta, ho deciso di fornirne io uno a tutti. In alternativa il mio è un far riferimento alla necessità di un battere potente nel petto come risorsa adeguata alla stupidità delle aggressioni attuali e come impegno emotivo nella costruzione di nuove e migliori prospettive" spiega l'artista.

Alla fiera Flashback, dal 3 al 6 novembre nella nuova sede in corso Giovanni Lanza 75 a Torino, sarà possibile ritrovare, in un'installazione site-specific, tutti i manifesti di quest'anno: (ANSA).