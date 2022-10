Juve: Allegri, Chiesa e Pogba non sono a disposizione

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "La fantasia ormai è al potere: Chiesa e Pogba non sono a disposizione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle condizioni dei due giocatori. "Per Chiesa si organizzerà un'amichevole sabato, Pogba non fa un allenamento serio dal 23 luglio - gli aggiornamenti sui due calciatori - e ce ne vuole di fantasia per pensare che siano a disposizione: è follia pura cercare di rientrare una gara prima e pregiudicare tutto il lavoro".

(ANSA).