Golf: 'Oman Trophy' fa tappa al circolo Torino La Mandria

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - L'Oman Golf Trophy torna in Piemonte, sabato 22 ottobre al circolo "Torino La Mandria", che ospiterà la quarta delle sette gare del Trofeo promosso dalla Oman Golf Association, partito a settembre al Golf Resort di Bogogno (Novara), e in corso tra alcuni dei più bei circoli italiani. L'Oman Golf Trophy si concluderà con un "Grand Final" in programma a marzo 2023 a Muscat, Capitale del Sultanato dell'Oman.

I due giocatori dell'Oman Golf Trophy che in ogni singola tappa verranno premiati per il miglior risultato in assoluto e il miglior risultato tra gli ospiti, parteciperanno al "Gran Final sui due campi più belli del Sultanato., l'Al Mouj Golf e il Ghala Golf Club.

Il Trofeo è organizzato in collaborazione con l'Oman Golf Association con il supporto del Ministero della Cultura, dello Sport; della Gioventù, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni Culturali e Attività Turistiche dell'Oman. L'Oman Golf Trophy è un progetto a carattere nazionale che vede insieme il settore pubblico e privato omaniti per dare risalto a questo sport e invitare gli italiani a scoprire l'Oman (ANSA).