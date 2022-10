Feltrinelli Education, Eugenio in Via Di Gioia in cattedra

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Parte la nuova stagione di corsi di Feltrinelli Education (https://www.feltrinellieducation.it/), che punta ad avvicinare la propria offerta formativa alle passioni e ai linguaggi delle nuove generazioni, dando spazio a tematiche innovative come la musica, il gaming e la produzione audiovisiva.

Protagonista in cattedra, tra gli altri, anche Eugenio Cesaro, classe 1991, frontman del gruppo indie pop Eugenio in Via Di Gioia Voce e chitarrista del gruppo, il frontman svelerà i segreti e le tecniche dietro la produzione di una canzone, per trasformare in parole e musica un'idea, un sentimento o una riflessione. Dalla musica per strada al successo cominciato nel 2012, le canzoni di Cesaro diventano semi da germoglio, da cui nascono azioni e progetti collaborativi, non ultimo il flash mob per la Terra a Torino e la raccolta fondi "Lettera al prossimo" dedicata alla piantumazione di abeti. Obiettivo del nuovo progetto di formazione avvicinare l'offerta formativa alle passioni e ai linguaggi delle nuove generazioni, dando spazio a tematiche innovative come la musica, ma anche il gaming e la produzione audiovisiva. (ANSA).