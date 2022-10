CasaOz e MagazziniOz, raggiunti obiettivi in anno difficile

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - CasaOz e i MagazziniOz hanno presentato i loro bilanci sociali a 'Sbilanciamoci', momento di incontro con amici e sostenitori delle due realtà. CasaOz nel 2021, come già nell'anno precedente, ha dovuto superare "complessità non indifferenti, ma - afferma la presidente Enrica Baricco - abbiamo continuato a lavorare con la volontà di rispondere sempre meglio alle richieste provenienti dai nostri ospiti e dal territorio. Il 2021 di CasaOz - continua Baricco - mostra ancora le cicatrici della pandemia, ma evidenzia un clima differente, che non nasconde le ferite ma parte proprio da esse per costruire un nuovo inizio pieno di fiducia e di energia".

La guerra in Ucraina ha portato nelle ResidenzeOz quattro famiglie di bambini in cura presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita - spiega Marco Canta, Direttore di CasaOz - "che da noi sono arrivate con il loro doppio carico di drammi: la malattia e la guerra".

Per quanto riguarda i MagazziniOz, "nonostante il 2021 sia stato ancora tutt'altro che normale, - dice il presidente Luca Marin - abbiamo raggiunto i nostri obiettivi in maniera soddisfacente. Il ristorante ha lavorato sul nuovo menù internazionale, che parte dal desiderio di esplorare le culture gastronomiche di tutto il mondo per mostrare come la cucina sia la grammatica comune di tutti i popoli. Le attività sociali si sono ulteriormente rilanciate".

Con il progetto "Il mio posto nel mondo", i MagazziniOz si sono confermati sede per la formazione e l'inserimento lavorativo di giovani diversamente abili, già assunti o segnalati da CasaOz o dai servizi territoriali. Il progetto è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, Fondazione San Zeno, Fondazione Cattolica, Fondazione Bracco, Cuki Cofresco Srl e Lavazza Group.

