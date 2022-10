'Bagna Mundial' per consolare italiani senza Mondiali calcio

(ANSA) - ASTI, 20 OTT - Dieci anni per il Bagna Cauda Day, manifestazione organizzata dall'associazione culturale "Astigiani", che tornerà nei weekend dal 25 al 27 novembre e dal 2 al 4 dicembre. Per l'edizione di quest'anno è l'artista Carlotta Castelnovi ad aver disegnato il Bavagliolone, che ricorda che in quel periodo si giocano i Mondiali di calcio in Quatar e gli italiani, esclusi, si consoleranno con la "Bagna Mundial". Nel 2013 furono 3000 i commensali, l'anno dopo 10.000 e poi via crescendo, superando anche gli anni della pandemia, fino ai ventimila del 2021.

Il tipico piatto della tradizione piemontese è anche molto amato da papa Francesco, che sarà ad Asti il 19 e 20 novembre, in visita privata ai parenti nella prima giornata e a celebrare la Santa Messa la domenica mattina. Il pontefice, con origini astigiane, una volta raccontò scherzosamente di essersi recato, da arcivescovo di Buenos Aires, in un convento di suore italiane dove mangiò la bagna cauda. L'ha anche citata con simpatia da Papa durante l'incontro con una delegazione astigiana a Roma.

Circa 150 i locali aderenti all'iniziativa collettiva quest'anno: cantine storiche, ristoranti, vinerie, associazioni dell'Astigiano, Monferrato, Langa, Roero, Torino, Piemonte e all'estero. Negli anni hanno aderito al Bagna Cauda Day anche locali da Berlino a New York, dal Costa Rica all'Argentina fino a Shangai e perfino a Tonga, isola nel Pacifico. (ANSA).