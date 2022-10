A Saluzzo tre giorni con la Festa del libro Medievale

(ANSA) - SALUZZO, 20 OTT - Sulle rime di Francesco Petrarca, "Uno spirto celeste, un vivo sole", dedicata alla donna amata, si apre domani a Saluzzo la seconda edizione della "Festa del libro Medievale e Antico", manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021. L'intento è raccontare e approfondire la cultura e la storia attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali e cene a lume di candela.

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, che ne cura il programma, e la Fondazione Amleto Bertoni, si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre e sarà dedicata alle donne nel Medioevo, per cercare di esplorare tutto ciò che caratterizzò la figura femminile in questo periodo storico, e per onorare la memoria di Chiara Frugoni, scomparsa ad aprile, una delle più note e apprezzate medievaliste, ospite nell'edizione 2021, quando tenne una lectio magistralis sulle personalità femminili nel Medioevo.

Ad accogliere i visitatori al "Quartiere" (ex caserma Musso) sarà un allestimento dedicato a figure femminili emblematiche del Medioevo. Librerie e case editrici proporranno, negli stand della rassegna, saggi, romanzi e novità editoriali dedicati al tema storico.

Inaugurazione della Festa del libro, venerdì alle 18. (ANSA).