Piemonte Innova aiuterà Comuni e imprese su bandi Ue e Pnrr

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Torino Wireless diventa Piemonte Innova e, grazie all'ingresso dei nuovi soci - Camera di Commercio di Cuneo, Csi Piemonte, Unioncamere PIemonte - e al rinnovato patto tra i fondatori, si candida a sostenere nella transizione digitale, ambientale ed energetica, piccoli comuni, microimprese e pmi dei settori meno tecnologici. L'obiettivo è dare un supporto ai soggetti 'digitalmente fragili' per partecipare ai bandi europei e italiani sull'innovazione, per individuare fabbisogni anche occupazionali e collaborazioni tra pubblico e privato nella ricerca.

"La capacità di attrarre investimenti, imprese e idee è diventata nevralgica per rendere più competitivi i territori che si contendono circa 300 miliardi disponibili per l'Italia tra fondi europei e Pnrr. Grazie all'innovazione digitale queste risorse si trasformeranno in un beneficio concreto per cittadini e imprese" spiega Massimiliano Cipolletta, presidente di Piemonte Innova che conta uno staff di 35 persone impegnate su oltre 40 progetti di cui 8 europei. "Vent'anni di storia certificano una competenza radicata che poggia su una conoscenza reale di oltre 3.000 imprese, di cui almeno due al giorno, per un totale di circa 400 all'anno, si rivolgono a noi e utilizzano almeno una delle nostre funzioni", aggiunge Laura Morgagni, direttore di Piemonte Innova.

Confermano fino al 2050 il loro sostegno a Piemonte Innova i soci pubblici - Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino, Politecnico, Università e Camera di Commercio - che hanno firmato un nuovo accordo di programma. A loro si affiancano i fondatori privati, Fondazione Links e Unione Industriali di Torino. "Abbiamo una funzione di cerniera tra pubblico e privato che vogliamo rafforzare. Non può esserci un'impresa digitale in un territorio analogico", sottolinea Cipolletta. (ANSA).