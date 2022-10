Olivetti, a Ivrea il master 'Smart Product Design 4.0'

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Da febbraio 2023 prenderà il via a Ivrea la seconda edizione del Master universitario di primo livello "Smart Product Design 4.0", promosso dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino con Olivetti, la società del Gruppo Tim specializzata nell'IoT, che opera nell'ambito di Tim Enterprise finalizzato alla formazione di giovani neolaureati che intendano approfondire le tematiche relative alle tecnologie e metodologie per l'ideazione e lo sviluppo di prodotti intelligenti. Il Master, che riceverà un finanziamento dalla Regione Piemonte, ha l'obiettivo di formare personale ad alta specializzazione.

Entro ottobre sarà pubblicato il Bando di selezione che riporterà le caratteristiche del Master, la durata, i tempi e le modalità per candidarsi. I requisiti fondamentali sono la laurea di primo livello in discipline Stem e un'età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione presso l'azienda partner. Il percorso di formazione avrà la durata complessiva di 2 anni e si articolerà in 400 ore di attività didattica svolta presso l'Ateneo e in 1100 ore di formazione presso l'azienda con il supporto di tutor aziendali (di cui circa 700 di training on the job e project work).

"Dopo il successo della prima edizione, il Master in Smart Product Design 4.0 continua a proiettarsi ambiziosamente verso il futuro grazie a un approccio che investe sui giovani in maniera innovativa. Un percorso formativo all'avanguardia che approfondisce le tecnologie dell'IoT, dell'AI e dei Big Data: territori di sviluppo digitale che ci vedono oggi protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi di Tim Enterprise di cui Olivetti fa parte" spiega Quang Ngo Dinh, amministratore delegato di Olivetti. (ANSA).