Collezione mezzi storici Marazzato esposta a fiera Padova

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La 'Collezione Mezzi Storici Marazzato', fra le più grandi raccolte di camion d'epoca del Novecento perfettamente restaurati - oltre di 250 esemplari custoditi a Stroppiana (Vercelli) - sarà protagonista ad 'Auto e Moto d'Epoca', la fiera di settore in Europa per il motorismo storico leggero e pesante che si terrà a Padova dal 20 al 23 Ottobre.

In esposizione alcuni fra gli esemplari reperiti e ricondizionati come usciti di fabbrica da Carlo Marazzato, industriale ambientale vercellese e appassionato collezionista morto la scorsa primavera, proprio nell'anno in cui l'impresa fondata nel lontano 1952 dal padre Lucillo (cui la collezione è dedicata) ha compiuto settant'anni.

"La Famiglia Marazzato rappresenta un esempio funzionale e virtuoso nella valorizzazione del patrimonio rotabile storico nazionale - spiega Maurizio Scandurra, giornalista radiotelevisivo e collezionista di autobus e camion storici - I loro gloriosi autocarri sono la testimonianza concreta di quanto il Piemonte abbia contribuito a motorizzare l'Italia, disponendo di esemplari per lo più a marca 'Fiat', 'Lancia' e 'Spa', per l'appunto Società Piemontese Automobili, oltre a numerosi esemplari targati 'Alfa Romeo', 'Autobianchi' 'Isotta Fraschini', 'Om', 'Volvo' e 'Saurer'". (ANSA).