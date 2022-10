Biennale Tecnologia a Torino, 130 appuntamenti e 280 ospiti

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Torna Biennale Tecnologia, la manifestazione organizzata dal Politecnico di Torino, che si terrà da giovedì 10 a domenica 13 novembre, con più di 130 appuntamenti e 280 ospiti da tutto il mondo. La rassegna è dedicata all'esplorazione del rapporto tra tecnologia e società con un approccio interdisciplinare e un programma di incontri ad accesso libero e gratuito, per creare un momento di riflessione sul futuro della società.

Gli incontri si terranno tra il Politecnico di Torino, nelle sue sedi di corso Duca degli Abruzzi e del Castello del Valentino, le Ogr e il Circolo dei lettori. Biennale Off e di Politecnico Aperto estenderanno la manifestazione ad altre 19 sedi in Piemonte, portando a oltre 400 il numero dei relatori e a oltre 150 quello degli incontri. Il tema è Princìpi - Costruire per le generazioni: "Princìpi, intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire il futuro, che oggi appare particolarmente complesso" spiega il rettore del Politecnico, Guido Saracco.

Biennale Tecnologia partirà giovedì 10 novembre con la lezione di Nassim Nicholas Taleb, celebre saggista e matematico libanese, in un intervento intitolato Il Covid non è un cigno nero. Seguirà alle Ogr lo spettacolo inaugurale Gli Antenati della fabbrica del mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, un adattamento teatrale, realizzato appositamente per Biennale Tecnologia e in prima assoluta, dell'omonimo programma tv.

"Il punto cruciale per la città è riuscire a capire come stare nella complessità e non perdere la bussola. Biennale Tecnologia, come il Festival dell'Economia e Biennale Democrazia sono momenti di riflessione e forniscono un substrato di contenuto che serve anche a chi deve decidere", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo. (ANSA).