Benzina: sciopero Esso anche in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Anche in Piemonte scatta da questa sera alle 19 fino a venerdì alle 7 lo sciopero nazionale dei benzinai della Esso. L'agitazione è stata proclamata dalla Faib-Confesercenti e dalle altre sigle del settore. I gestori lamentano il mancato rinnovo dell'accordo contrattuale, scaduto dal 2020, da parte della Eg, proprietaria della rete Esso, e l'esiguità dei margini "al limite del sostentamento economico: solo 2,5 centesimi al litro, fra i più bassi del mercato".

"All'ordine del giorno del confronto con Eg - spiega Enzo Nettis, presidente provinciale della Faib-Confesercenti - erano stati posti diversi temi: la richiesta di un significativo aumento dei margini; il completo rimborso dei cali; la cessazione della cosiddetta 'manutenzione delegata' degli impianti che i gestori sono costretti a eseguire surrogando la compagnia (in violazione della norma sulla gratuità); il funzionamento e l'adeguamento delle attrezzature elettroniche; gli interventi strutturali da effettuare sulla rete per riqualificarla. A nessuna di queste richieste abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti. In particolare, è sempre più inaccettabile che il margine non abbia ancora avuto alcun aumento, a fronte del caro-bollette che colpisce anche i gestori; va sempre ricordato che gli aumenti del carburante non favoriscono, ma anzi colpiscono, i gestori, nella misura in cui provocano una diminuzione dei consumi. Il margine, infatti, è fisso e non aumenta con l'aumentare del prezzo della benzina e del gasolio. Dunque, lo sciopero vuole ribadire tutte le nostre richieste a Eg, con cui auspichiamo una rapida ripresa del confronto" (ANSA).