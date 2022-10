Usura e illeciti ambientali, 12 indagati in inchiesta Asti

(ANSA) - ASTI, 18 OTT - Sono 12 gli indagati nell'inchiesta 'Fast cash' coordinata dalla Procura di Asti su attività di usura e illeciti ambientali. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di un gruppo di persone che abita nel campo di via Guerra di Asti, indiziati a vario titolo dei reati di usura, abusiva attività finanziaria, gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti ed altre violazioni in materia ambientale.

Sono stati impegnati 0oltre 70 finanzieri, con il supporto di Arpa, elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Como, due unità cinofile, di cui una del Corpo, per rintraccio di contante, e una dell'Arma dei Carabinieri, per ricerca eventuali armi e esplosivi, nonché Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino. L'attività di stamane è stata svolta anche in coordinamento con la Questura di Asti.

Interessata anche la provincia di Asti e altri territori nell'Alessandrino, nel Torinese e nel Pavese.

La raccolta abusiva e successiva illecita combustione dei rifiuti si ritiene vada ricondotta alle ditte facenti capo agli indagati; per una di queste risulta un volume d'affari nel 2021 di 2,6 milioni di euro. Fino ad ora, sono stati sequestrati due capannoni industriali, 6 aziende, 12 mezzi, per un valore di oltre 3 milioni di euro.

Nei sequestri anche una discarica abusiva con circa 60 tonnellate di rifiuti e liquidità per 20mila euro. Nei confronti di alcuni indagati è stata contestata anche l'accusa di usura, in quanto sospettati di aver fatto prestiti ad imprenditori astigiani in difficoltà economica. (ANSA).