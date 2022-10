The Film Parade, sette film del TorinoFilmLab

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Il TorinoFilmLab - laboratorio del Museo Nazionale del Cinema che dal 2008 supporta autori e professionisti dell'audiovisivo internazionale - si avvicina a un importante traguardo: la 15a edizione del Tfl Meeting Event, mercato di coproduzione cinematografica che si terrà dal 24 al 26 novembre a Torino, in parallelo al Tff.

Aprirà i festeggiamenti la Tfl Film Parade che proporrà 7 film tra gli oltre 150 sviluppati dal lab nell'arco di questi 15 anni, disponibili gratuitamente dal 7 al 13 novembre su Festival Scope.

I film saranno accessibili online al pubblico di svariati paesi in tutto il mondo: due dei sette lunghi - Feathers di Omar El Zohairy e The Heiresses di Marcelo Martinessi, premiati rispettivamente dai festival di Cannes e Berlino- sono debutti.

Le opere seconde di Duccio Chiarini - The guest (L'ospite), Anita Rocha da Silveira - Medusa, e Juanjo Giménez - Out of sync - raggiungeranno lo schermo virtuale della Tfl Film Parade dopo le anteprime a Locarno, Cannes e Venezia; mentre registe come Mo Scarpelli e Kamila Andini si uniscono alla rassegna con le loro prove più mature El father plays himself e Yuni.

Medusa, Out of sync e Yuni sono a disposizione anche per il pubblico italiano. (ANSA).