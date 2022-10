Musica: Manuel Agnelli chiude tour alle Ogr il 22 dicembre

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Saranno le Ogr Torino a ospitare, giovedì 22 dicembre, alle 21, l'ultima tappa del tour di Manuel Agnelli dedicato al suo primo album da solista, Ama il prossimo tuo come te stesso, uscito lo scorso 30 settembre. Le dieci canzoni che compongono Ama il prossimo tuo come te stesso si caratterizzano per la narrazione allo stesso tempo introspettiva e globale. Tra le tracce Proci, Signorina Mani Avanti, Pam Pum Pam e La profondità degli abissi, brano colonna sonora del film Diabolik, vincitore di un David di Donatello e un Nastro D'Argento, entrambi per la miglior canzone originale.

Il tour partirà il 3 dicembre da Bari e toccherà alcune tra le principali città italiane. La Sala Fucine delle Ogr diventa ancora una volta palco ideale per un artista di rilievo, confermandosi punto di riferimento e tappa indispensabile per i musicisti italiani.

I biglietti potranno essere acquistati online al costo di 25,00 euro + prevendita sul sito: www.ogrtorino.it oppure dal 4 novembre all'Ogr Shop senza costi di prevendita (orari: giovedì e venerdì 18-22; sabato e domenica 10-20). (ANSA).