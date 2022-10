Museo del Cinema, speciale Halloween con Dario Argento

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone per Halloween una serie di appuntamenti "spaventosi", complice la mostra Dario Argenti - The Exhibit , la prima dedicata al maestro del brivido. Durante tutta la giornata il pubblico è invitato a venire al museo con i travestimenti più spettrali e, a partire dalle 17, a farsi fotografare in un set "da paura", mentre per i più piccini ci saranno le caramelle, in pieno stile "dolcetto o scherzetto".

L'orario di apertura del Museo il 31 ottobre sarà prorogato fino alle 23.

In occasione della notte più spettrale dell'anno, si aggiunge al palinsesto delle sale dedicate al cinema in Virtual Reality un nuovo cortometraggio a tema horror: The Heaven - A 360 VR Horror Experience è una ghost story ambientata durante un party di Halloween molto particolare. Dalle 17 alle 19 sono previste visite guidate alla mostra ci sarà la proiezione del documentario dedicato alla mostra, per la regia di Andrea Dezzi e Giulio Mentuccia, nel quale - in prima persona - il grande Maestro del brivido si racconta, ripercorrendo la sua carriera, dai successi degli esordi, fino alle produzioni di oggi. (ANSA).