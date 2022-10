Lavoro: Iuse lancia corso per giovani giuristi ed economisti

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Lo Iuse (Istituto Universitario di Studi Europei) di Torino ripropone "Legal Business Skills for Europe"- Autumn School, un percorso di studi, curata con il suo Centro di Documentazione Europea e con il sostegno e la collaborazione della Consulta regionale europea, per preparare giovani giuristi ed economisti al mondo del lavoro con programmi di formazione su alcune specifiche tematiche e sulle soft skills particolarmente ricercate dai datori di lavoro in ambito aziendale e giuridico.

"Per rilanciare l'economia e il lavoro - afferma Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte bisogna puntare su iniziative di respiro internazionale. Con la formazione specialistica in ambito economico, giuridico e sociale, la valorizzazione del capitale umano e l'innovazione, si contribuisce alla formazione di un patrimonio di conoscenze che, in futuro, i giovani della Autumn School potranno applicare nella realtà, nella loro vita professionale, accademica o diplomatica".

Il Presidente dello Iuse Piercarlo Rossi, fa notare "come ogni anno il nostro Paese paghi un conto molto salato a causa della mancanza di una formazione professionalizzante adeguata alle richieste del mercato del lavoro. L'obiettivo dello IUSE è da sempre quello di dare una risposta efficace alle criticità sempre più emergenti: mismatch e overeducation. Con questo spirito, dunque, - aggiunge Rossi - abbiamo disegnato un percorso di formazione che, grazie alla partecipazione attiva di importanti aziende e studi legali, saprà fornire ai partecipanti quelle competenze teoriche e pratiche maggiormente richieste dai datori di lavoro".

È possibile iscriversi alla Legal Business Skills for Europe 2022 - Autumn edition entro il 24 ottobre 2022 (ANSA).