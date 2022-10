La festa dei Bistrot chiuderà 'Buonissima' a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Bistromania, la festa dei Bistrot torinesi chiuderà, come per l'edizione 2021, la kermesse gastronomica di Buonissima, a Torino. La sede, il 30 ottobre, sarà Combo, in corso Regina Margherita. Les Caves des Pyrene sarà partner di Bistromania e si occuperà della gestione e vendita dei vini per la serata con corner dedicati. Le novità di quest'anno sono i bistrot ospiti, in arrivo a Torino da diverse regioni italiane. Il biglietto d'Ingresso, 10 euro, comprende: ingresso alla festa, braccialetto, bicchiere di vino con porta bicchiere, una consumazione da 5 euro. I biglietti sono disponibili su EventBrite al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bistromania-2022-43948927 3247, in prevendita presso i bistrot torinesi (circa 400 biglietti disponibili). Le cucine apriranno alle ore 17:30, la chiusura è prevista per le ore 21:30. I bistrot torinesi che partecipano alla festa sono Contesto Alimentare, Gaudenzio Vino e Cucina, Luogo Divino Wine Bistrot, Razzo, Scannabue, Smoking Wine Bar, XXl Café Chivasso.

Tra I Bistrot ospiti Trattoria da Burde (Firenze), Bar Bozza (Roma), Estro (Venezia), Cantina del Tormento (Vicenza), Locanda del Falco (Valdieri, Cuneo) Il Genovese (Genova), Osteria Salvagente (Trieste). (ANSA).