Iveco Group: a Torino primo sito Fpt a zero emissioni

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - È stato inaugurato a Torino il nuovo stabilimento ePowertrain di Fpt Industrial, brand globale di sistemi di propulsione di Iveco Group. Il sito produttivo è interamente dedicato alla sua gamma elettrica ed è il primo a zero emissioni nette di CO2 del gruppo. L'impianto occupa una superficie totale di 15.000 metri quadrati, genera la propria energia con pannelli solari e altre innovative tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, si rifornisce di ulteriore energia da fonti rinnovabili e acquista crediti di carbonio. Uno spazio interno di 6.000 metri quadrati coltivato con 100 piante resistenti alla siccità aggiunge un ulteriore assorbimento di CO2 previsto per circa 7 tonnellate all'anno.

A pieno regime, lo stabilimento impiegherà circa 200 persone per produrre oltre 20.000 assali elettrici e oltre 20.000 pacchi batteria all'anno. Gli assali elettrici equipaggeranno veicoli commerciali pesanti come il Nikola Tre, mentre le transfer box elettriche e i pacchi batteria compatti saranno installati su veicoli commerciali leggeri e minibus, come il nuovo Iveco e Daily. "Questo impianto è un esempio di come andiamo oltre", ha spiegato Annalisa Stupenengo, chief operations officer.

"È un giorno importante per la nostra comunità industriale.

Torino resterà una delle città più importanti dell' automotive globale e la transizione energetica crea prospettive importanti anche per l'occupazione", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo. Per l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano "è uno stabilimento fondamentale per accompagnare la filiera nelle transizione verso nuove tecnologie. Noi vogliamo fare parte di questa partita futura". (ANSA).