Iran: Venere si taglia capelli in manifesto Bansky torinese

Anche la Venere di Botticelli si taglia i capelli in solidarietà con il popolo iraniano. È l'ultima opera di Andrea Villa, lo street artist ribattezzato il Banksy torinese, che questa notte ha affisso i suoi nuovi manifesti in alcune zone del centro città, piazza Solferino e corso Duca degli Abruzzi.

"In questo manifesto dal titolo 'La rinascita di Venere' - spiega - ho voluto celebrare le proteste delle donne in atto in Iran contro il regime. La Venere si taglia una ciocca dei suoi fluenti capelli con delle forbici rosse, simbolo della lotta e del sangue versato". Villa ricorda che "nel quadro originale, la dea approda all'isola di Cipro, un parallelismo con l'approdo delle proteste ad un nuovo Iran. Nel quadro originale il vento Zefiro sospinge la dea e una Ora, figlia di Zeus che simboleggia la primavera, le porge un manto fiorito: sono il vento della rivoluzione e la Primavera Araba. La Venere - conclude l'artista - piu' di tutte rappresenta lo sbocciare della bellezza e della forza femminile, non potevo trovare un quadro piu' rappresentativo di questo". (ANSA).