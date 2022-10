Due camion e due auto coinvolte in un incidente a Marene

(ANSA) - MARENE, 18 OTT - La strada provinciale 165 "La Reale" è chiusa da questa mattina alle 7,30 per un incidente avvenuto all'altezza di Marene, nel Cuneese. Nello scontro tra due camion e due auto, si registrano tre feriti, tra cui uno, il conducente di una delle due auto, in gravi condizioni. Lo scontro ha coinvolto un camion cisterna del latte, un tir che trasportava lastre in cartongesso e due auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze di polizia. Non sono gravi le condizioni delle altre persone rimaste coinvolte nello scontro. (ANSA).