Contemporary Cello Week, Torino capitale del violoncello

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Torna la Contemporary Cello Week, appuntamento dedicato al violoncello contemporaneo. che costituisce l'Episodio III del XXI EstOvest Festival. L'evento si terrà dal 27 al 31 ottobre fra Torino, Venaria e Guarene (Cuneo). È l'unico appuntamento in Italia interamente dedicato al repertorio contemporaneo del violoncello, un progetto all'interno di EstOvest che lo scorso anno, al suo debutto, ha riscosso un grande successo.

La caratteristica principale della Contemporary Cello Week è la sua varietà. Ai concerti e alle originali performance in luoghi suggestivi si mescolano eventi con i più importanti violoncellisti del repertorio contemporaneo, attraverso incontri e masterclass. "Non ci sono turisti rispetto alla musica, ma solo residenti temporanei di un luogo dalle mille piazze e dagli infiniti vicoli. Pubblico, interpreti e creatori ne costituiscono la comunità cui EstOvest Festival intende rivolgersi" spiega Claudio Pasceri, direttore artistico di EstOvest Festival.

L'inaugurazione sarà il 27 ottobre, al Polo del '900 (ore 18.30), con Il Violoncello di Basilea. L'evento, in collaborazione con Istituto Gramsci Torino e Paul Sacher Stiftung di Basilea, ha il contributo della musicologa Angela Ida De Benedictis, responsabile scientifica della fondazione svizzera, e di Claudio Pasceri. (ANSA).