Ancora 25 gradi in Piemonte, da giovedì nuvole e piogge

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Prosegue l'ottobrata in Piemonte.

anche oggi le massime hanno sfiorato i 25 gradi in molte località. Nel centro di Torino, la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ai Giardi Reali ha registrato 24 gradi. Ancora più caldo ad Alessandria, 24.8 gradi, Casale Monferrato, 24.2. Ai 4.560 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, la massima è arrivata a -3.5 gradi.

Da giovedì l'anticiclone si indebolirà e nella giornata di giovedì Arpa prevede piogge diffuse, "localmente forti sul settore settentrionale". (ANSA).