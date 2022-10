Torna TOHorror Fantastic Film Fest, festival del fantastico

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Torna il l TOHorror Fantastic Film Fest - Festival Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico di Torino con la sua 22esima edizione, ricca di film ed eventi. Tra gli ospiti l'illustratore Dave McKean, protagonista di una masterclass e di una proiezione di Luna, suo lungometraggio inedito in Italia.

Il Festival non poteva poi farsi mancare Videodrome di David Cronenberg, restaurato quest'anno in 4K con la supervisione del regista. Film seminale che dà il tono alla retrospettiva F for True, focus sull'ambiguità tra verità e finzione: in rassegna, tra gli altri, il cult sepolto Il cameraman e l'assassino e Punishment Park del maestro Peter Watkins. Dodici i lungometraggi in concorso: dalla sci-fi d'animazione di La otra forma all'anarchia splatter di Devil's Residents, la Cthulhu-comedy di Glorious, la distopia action di Polaris, il folk-thriller di Mandrake, l'humor nerissimo di Syk Pike...

Fuori concorso la sezione Freakshow regala imperdibili midnight movies agli stomaci forti, con l'Art the Clown di Terrifier 2, il Japan-weird di Holy Mother, l'exploitation di Mad Heidi; mentre Mad Doc, sezione documentari, offre (anche) la biografia Mike Mignola: Drawing Monsters, sul celebre fumettista creatore di Hellboy. A completare il tutto più di cinquanta cortometraggi, incontri tematici e concerti: sei giorni di odissea nel fantastico. (ANSA).