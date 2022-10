Sanità: Savigliano, individuata l'area per il nuovo ospedale

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 17 OTT - Il nuovo ospedale unico dell'area Savigliano-Saluzzo-Fossano sorgerà lungo la Provinciale 662 alle porte della città di Savigliano. È quanto è stato deciso oggi nel corso dell'incontro tra il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e i sindaci delegati a rappresentare i 56 Comuni dell'area: Savigliano, Fossano, Saluzzo, Racconigi, Genola, Venasca e Manta.

Lunedì 7 novembre la rappresentanza della Conferenza dei sindaci verrà chiamata a sottoscrivere l'atto di indirizzo politico propedeutico alla presentazione della informativa alla Commissione regionale da parte della Giunta.

Il nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano-Fossano prevede 325 posti letto, 57 posti tecnici, 19 sale di diagnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emodinamica e cardiologia interventistica, 4 sale blocco parto e 34 ambulatori, dimensionati per 17 mila ricoveri ordinari, 170 mila esami di diagnostica, 10 mila interventi chirurgici, 1.200 parti e 160 mila visite all'anno.

"E' una scelta che abbiamo condiviso con il territorio - hanno spiegato il presidente Cirio e l'assessore Icardi -, in modo che si possa procedere celermente con l'iter di progettazione e appalto dell'opera. Riguardo al finanziamento, abbiamo a disposizione i 195 milioni di euro dell'Inail, ai quali la Regione aggiungerà le risorse necessarie per anticipare i costi della progettazione, attraverso un mutuo ponte con Finpiemonte.

Una strada che non esclude quella di eventuali proposte da parte dei privati" (ANSA).