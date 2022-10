Personale dell'artista e regista Arthur Jafa alle Ogr Torino

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON, la prima personale dedicata all'artista e regista statunitense Arthur Jafa da un'istituzione italiana, è in programma dal 4 novembre al 15 gennaio 2023 alle Ogr Torino. Realizzate in oltre tre decenni, le opere multidisciplinari di Arthur Jafa - film, manufatti, e happenings - mettono in discussione alcuni assunti culturali dominanti su temi identitari e razziali attraverso esperienze cinematografiche sperimentali e immersive. Alla Biennale di Venezia del 2019, con l'opera "The White Album", esposta in mostra a May You Live in Interesting Times al Padiglione Centrale dei Giardini, è stato premiato con il Leone d'oro come miglior artista.

Il titolo della mostra cita i nomi di tre chitarre elettriche: Arthur Rhames (1957-1989), Pete Cosey (1943-2012), Ronny Drayton (1953-2020). Commissionato e prodotto dalle Ogr Torino in collaborazione con Serpentine, curato da Claude Adjil e Judith Waldmann con Hans Ulrich Obrist, il progetto nasce da un'idea di Amira Gad ed è parte del tour della mostra di Jafa A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions promosso da Serpentine. La mostra è concepita dall'artista per gli spazi del Binario 1 come un'unica grande installazione e riunisce alcuni dei lavori più recenti dell'artista, mai esposti prima in Italia.

A evidenziare la relazione con la musica e la contaminazione tra differenti discipline e media proprie della pratica di Arthur Jafa, in occasione dell'inaugurazione, il 4 novembre alle 22.30, il pianista e compositore jazz Jason Moran, la violoncellista e compositrice Okkyung Lee e il bassista Melvin Gibbs si esibiranno insieme, nel Duomo delle Ogr Torino, per una serata ideata dall'artista. (ANSA).