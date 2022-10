Musica: a Verbania il 20 novembre il violinista Gibboni

(ANSA) - VERBANIA, 17 OTT - È stata presentata questa mattina la stagione concertistica 2022/2023 di Verbania Musica: in calendario otto concerti, tra cui spicca la presenza del violinista Giuseppe Gibboni, vincitore nell'ottobre del 2021 del 56° Premio Paganini di Genova, una delle più importanti manifestazioni violinistiche al mondo.

"È come la coppa del mondo di violino - commenta il direttore artistico Antonello Molteni -, il livello di quel concorso è così alto che in passato è capitato che non sia stato proclamato un vincitore perché nessuno è stato ritenuto all'altezza".

Gibboni, classe 2001, sarà sul palco del teatro Maggiore di Verbania domenica 20 novembre alle ore 16 per il concerto inaugurale insieme a Carlotta Dalia alla chitarra. In programma musiche di Paganini, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor Piazzolla. Con l'affermazione al Premio Paganini 2021, Gibboni è stato il quarto italiano a vincere il prestigioso concorso, 24 anni dopo Giovanni Angeleri. Dalia, classe 1999, ha vinto più di 40 premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Niccolò Paganini di Parma, l'International Altamira Guitar Competition di Hong Kong e l'International Florida Guitar Competition.

Insieme, nel 2021, Gibboni e Dalia si sono esibiti all'Expo Dubai e di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Verbania, tra novembre e il 26 marzo 2023, arriveranno anche Gerardo Chimini, Fausto Saredi, Mario Milani, Anna Ratti, Lucia Foti, Paolo Tedesco, Andrea Tedesco, Giulia Perego, Lorenzo Alessandrini, Mauro Mosca, Aldo Spreafico, Deborah Vallino, Laura Vignato, Gabriele Dal Santo, Roberto Ranfaldi e Maurizio Baglini. Abbonamenti in vendita da mercoledì 19 ottobre. (ANSA).